Anadolu Üniversitesinden Milli Takıma başantrenör transferi

Önceki yıllarda da Milli Takım antrenörlüğü görevini üstlenen Kabadayı, geçmişte olduğu gibi bugün de hem yeni sporcuları milli takıma kazandıracak hem de Anadolu Üniversitesi'ni başarıyla temsil edecek.

“Üniversitemize güzel bir duygu yaşattık”

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Murat Kabadayı, Yıldız Milli Kız Takımı başantrenörlüğü görevine getirilmesi ile ilgili, “Milli takım antrenörlüğü hem takımım hem de benim için çok önemli. Milli takımlarda önceden de 5 yılı aşkın bir süre antrenörlük yaptım ve bu süreçte yaptığımız çalışmalar bizim için çok önemliydi. O dönemde Üniversitemiz takımının da iskeletini oluşturan oyuncularımız milli takımda yer aldılar. Şimdi de o jenerasyondaki Yıldız Milli Takım oyuncularımız, A Milli Takım kadrosunda yer alıyorlar. Dolayısıyla o dönemde bu tarz güzel çalışmalarımız oldu. Ancak ailevi sebeplerden dolayı milli takımdan ayrılmak durumunda kalmıştım. Federasyonumuza, geçmişteki çalışmalarımızı dikkate alarak yeniden bizleri bu göreve layık gördükleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Üniversitemizi ve şehrimizi başarıyla temsil etmek istiyoruz”

Yıldız Milli Takımda, Anadolu Üniversitesi takımından oyuncaların yer aldığına da dikkat çeken Kabadayı, “Kulüpteki başarıları, milli takımda da devam ettirerek Üniversitemizi ve şehrimizi başarıyla temsil etmek istiyoruz. Bu doğrultuda da Nisan ayında Karadağ'da düzenlenecek Akdeniz Şampiyonası için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyona öncesinde de Antalya'da gerçekleştirilecek olan milli takımın antrenörler toplantısına katılacağız. Orada A Milli Takım ve Genç Milli Takım antrenörleriyle görüşmelerimizi yapıp turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz” diye belirtti.

“Üniversitemizin imkanları çocuklarımız ve antrenörlerimiz için önemli”

Milli takımda görev almaktan dolayı büyük gurur duyduğunu ifade eden Kabadayı, “Bugüne kadar Milli takım antrenörlüğüne gelmemde en büyük desteği Üniversitemiz Gençlik ve Spor Kulübü'nden gördüm. Şu anda da Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın, kulübümüze yönelik büyük destekleri ve ilgisi bulunuyor. Kendisi elinden geldiğince müsabakalarımızı takip etmeye çalışıyor ve bu durumda hem sporcularımızı hem de bizleri mutlu ediyor. Bunun yanında kulübün kuruluşundan bu yana hem sporcu hem de menajer olarak önemli hizmetleri bulunan Öğr. Gör. Dr. Şenay Kabadayı'nın da bu yolda bana büyük destekleri oldu. Bizlere sağlanan desteklerin yanında Üniversitemizin imkanları da çocuklarımız ve antrenörlerimiz için çok önemli. Bizler de bu imkanları kullanarak ve kulübümüzü de en iyi şekilde temsil ederek buralara kadar geldik. Bugün de yaşanan bu gelişmeler sayesinde milli takımda görev almaktan dolayı büyük gurur duyuyorum” açıklamalarında bulundu.