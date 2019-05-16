Anadolu Üniversitesinden Türkiye'de bir ilk

Dr. Şafak Ertan Çomaklı öncülüğünde, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) kuruldu.

Anadolu Üniversitesi Türkiye'de bir ilke imza attı. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın hayata geçirdiği proje olan SODİGEM, 13 Mayıs 2019'da resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle ile faaliyetlerine başladı. SODİGEM, sosyal medya ve dijital güvenlik alanlarında eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunacak. Merkezin gerçekleştireceği faaliyetler arasında; sosyal medya ve türevleri ile ilgili dijital güvenlik konularında bilimsel araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak, dijital güvenlik uygulamaları geliştirmek ve bu uygulamaları kamuoyunun kullanımına sunmak, dijital dünyada yer alan tehlikeli oyun ve uygulamalara karşı bilinçlendirici eğitimler vermek, bunlara ilişkin yazılı ve görsel materyaller hazırlamak, Blockchain ve uygulamaları ile ilgili araştırmalar yapmak gibi çok sayıda çalışma bulunuyor. Belirlenen faaliyetlere yönelik, alanında uzman kişilerden oluşan bir ekip çalışmaları yürütecek.