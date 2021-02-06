Anadolu Üniversitesinden YSK'ya büyük hizmet

Kurum içi yer değişiklikleri, yeni personel alımları ve kurumsal kültüre katkı sağlamanın en önemli adımı olan Hizmet İçi Eğitimlerin çevrim içi ortama taşınması, eğitimlerin gerçekleştirilebilirlikleri ve süreklilikleri anlamında kurumların ilk tercihleri oldu. Bu kapsamda, çevrim içi uygulamalar, hazırlık süreçleri, adaptasyonları ve erişilebilirlikleri alanında ciddi bir bilgi ve birikim sahibi olan Anadolu Üniversitesi, tecrübeleriyle ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlara destek vermeye devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu Hizmet İçi Eğitimlerini çevrim içi ortama taşıdı

Ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Hizmet İçi Eğitimlerini çevrim içi ortamlarda yürütebilmesi amacıyla Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Öğrenme Yönetim Sistemi Birimi tarafından, Yüksek Seçim Kurulunun kendilerine ait sunucularına e-Devlet ile oturum açma imkânı sunan, açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemi kuruldu.

Aynı zamanda kurumun video konferans ihtiyaçlarının sorunsuz bir şekilde karşılanabilmesi için sistem, Üniversitemiz Mergen Öğrenme Yönetim Sistemine entegre edildi. Kurulumu yapılan Mergen sisteminin YSK tarafından kullanıcı deneyimi ve altyapı testleri devam etmektedir. Yüksek Seçim Kurulunun gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlaması halinde kurumun kendi veri merkezine kurulum sürecine geçilecek.