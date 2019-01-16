Anadolu Üniversitesinden Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne örnek bağış

Bu kapsamda son olarak Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü örnek bir davranış sergileyerek Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne piyano bağışında bulundu. Piyano bağışını ise Anadolu Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı gerçekleştirdi.

Anadolu Üniversitesi ile Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkililerini, Devlet Konservatuarı Müzik Bölümünde bir araya getiren görüşmede Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy, Rektör Danışmanı Prof. Rahmi Atalay ile İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, Müzik Bölümü Müdür Vekili Prof. Dr. Erol İpekli de yer aldı.

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinden piyano dinletisi

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencilerinden Bahadır Akan ise Anadolu Üniversitesi tarafından bağışlanan piyano ile ilk müzik dinletisini ise Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünde, Anadolu Üniversitesi ve Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkililerine gerçekleştirdi.