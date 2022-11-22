Anadolu Üniversitesi'ne bronz madalya

Uluslararası Gastroantalya Gastronomi Yıldızları Buluşması'na Anadolu Üniversitesi'ni temsilen katılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Aşçılık Bölümü öğrencisi Ömer Saraç, bronz madalyaya layık görüldü.

2019 yılından bu yana her yıl Türkiye'den ve yurt dışından ünlü şefleri ve şef adaylarını bir araya getiren Uluslararası Gastroantalya Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması şef ve şef adaylarının donanımsal, teorik ve pratik olarak mesleki başarılarını en üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Ömer Saraç: “Üniversiteme ödül kazandırmış olmaktan dolayı çok mutluyum”

Bu yılki Uluslararası Gastroantalya Gastronomi Yıldızları Buluşması yurt içinden ve dışından 500'e yakın şef adayı ile 800'e yakın şefin katılımıyla Antalya'da gerçekleşti. Dört gün süren buluşmada Anadolu Üniversitesi Öğrencimiz Ömer Saraç bronz madalya ile Eskişehir'e döndü. Saraç, “Uluslararası gerçekleştirilen, gastronomi alanında saygın, ünlü şeflerle buluşabildiğimiz ve büyük tecrübeler kazandığımız bu yarışmada Üniversiteme ödül kazandırmış olmaktan dolayı çok mutluyum.” dedi.