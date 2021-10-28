Anadolu Üniversitesine gelen herkesi Yunus Emre Heykeli karşılayacak

Rahmi Atalay tarafından şekillendirilen Yunus Emre Heykeli, Eskişehir-Ankara karayolu kampüs kavşağındaki alana dikildi.

2021 yılının Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı nedeniyle UNESCO tarafından anma yıl dönümleri kapsamına alınması ve Cumhurbaşkanlığı tarafından da “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesiyle birlikte Eskişehir'de organize edilen etkinlikler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda birçok ödüle sahip ve dünyanın pek çok yerinde anıtsal eserleriyle iz bırakmış olan heykel sanatçısı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Rahmi Atalay tarafından şekillendirilen Yunus Emre Heykeli, Eskişehir-Ankara karayolu kampüs kavşağındaki alana dikildi.

Üniversite gelenler Yunus Emre'nin dizeleri ve heykeliyle karşılanacak

Anadolu Üniversitesinin dünya üzerinde eğitim verdiği ülkelerin yer aldığı küre üzerinde sırtında kırk yıl odun taşımış Yunus Emre'nin yer aldığı anıt eserde; kişinin nefsine ait istek ve arzuları kontrol altına alabildiği ölçüde daha derin ve anlamlı bir benlik olgunlaştıracağı, bunun da insanı en önemli ve temel eğitim olan kendini tanımaya sevk edeceği düşüncesi sembolize edildi. Anıt heykel ile Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre Kampüsü'ne gelen herkesi Yunus Emre'nin eğitim ile ilgili felsefesini en güzel şekilde özetleyen “İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsin, Ya nice okumaktır” dizeleri ile karşılayacak.