Anadolu Üniversitesi'ne Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent verildi

Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kesim danışmanlığında, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Birgül Taşdelen tarafından tamamlanan Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Televizyon Anabilimi Dalında hazırlanan “Etkileşimli Televizyon Yayıncılığında İçerik Geliştirme” adlı doktora tezinden geliştirilen bir cihaza, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Üniversite adına patent verildi. İletişim Bilimleri alanında alınan ilk patent özelliği taşıyan doktora tezi, Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen proje kapsamında desteklendi.

Buluş, televizyon yayıncılığına farklı standartlar kazandırmış, kişisel bir dünya modeli olan etkileşimli televizyon yayıncılığına yönelik etkileşimli televizyon ara yüz cihazı olarak ortaya çıktı. Bu bağlamda “Etkileşimli Televizyon Yayıncılığına Yönelik Etkileşimli Televizyon Cihazı” televizyona, uydu alıcısına, kablo televizyon ve benzeri televizyon alıcılarına bağlanabilen veya entegre olabilen, içeriğinde bulunan modüllerin yayın sırasında aktifleşerek televizyon ekranında görüntülenmesini sağlayan, etkileşimli televizyon cihazı özelliğini içerisinde barındırıyor. Bu cihazla amaçlanan, yayını alan izleyicinin o anda seyretmekte olduğu programın tüm içeriği ile etkileşime girerek yayın akışını değiştirebileceği ve içeriği kendine özgü bir biçime getirebileceği yayıncılık modeli olarak belirlendi. Çalışma, canlı bir futbol yayının etkileşimli hale getirilmesi üzerine kuruldu.

Doktora tezinden oluşturulan çalışma ile alınan bu patent bir başlangıç olarak kabul ediliyor. Prof. Dr. Mehmet Kesim ve Dr. Öğr. Üyesi Birgül Taşdelen yazılımı değişik alanlarda uygulamak üzere geliştirme çalışmalarına da devam edecek. Prof. Dr. Kesim ve Dr. Öğr. Üyesi Taşdelen, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Savaş Koparal'a destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da, Prof. Dr. Mehmet Kesim ve Dr. Öğr. Üyesi Birgül Taşdelen'i yaptıkları çalışma ve Üniversitemize kazandırdıkları başarıdan dolayı tebrik etti.