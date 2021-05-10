Anadolu Üniversitesine “Yeşil Bayrak” ve Engelsiz Program Nişanı” ödülü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından üniversitelerdeki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve yararlı uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen "2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri” töreni, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen çevrim içi törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ile bu yılın ödül kazanan üniversitelerinin rektörleri katıldı.

Anadolu Üniversitesi dijital öğrenme teknolojilerinde sağladığı imkânlar ile “Eğitimde Erişilebilirlik Bayrağı” (Yeşil Bayrak) kategorisinde Türkiye genelinde ilk 14 üniversite arasına girdi. Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına verilen “Engelsiz Program Nişanı” sonucunda da Anadolu Üniversitesi “Sosyoloji Lisans Programı, Tarih Lisans Programı, Bilgisayar Operatörlüğü Programı, Seramik Lisans Programı, Yapı Ressamlığı Programı, Turizm İşletmeciliği Lisans Programı” olmak üzere toplamda 6 programda “Engelsiz Program Nişanı” almaya hak kazandı.

“Öğrencilerimize sunacağımız olanakları düşünüp bunların üzerinde çalışmalar yapmak bizleri çok mutlu ediyor”

İlki 2018 yılında verilen Engelsiz Üniversite Ödülleri hakkında görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi: “Eğitimde fırsat eşitliğini tüm öğrencilerimiz için sağlamak bizim görevimiz. YÖK tarafından aldığımız başarı ödülleri de hem bizleri gururlandırıyor hem de gelecek çalışmalarımız adına motive ediyor. Bu bağlamda, öğrencilerimize sunduğumuz imkanları daha ileriye taşımak için çalışmalarımızın devam ettiğini belirterek başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”