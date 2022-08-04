Anadolu Üniversitesi'ne YÖK Sanal Fuarı'nda yoğun ilgi

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022'de, tercih yapacak öğrenciler Anadolu Üniversitesi'ne yoğun ilgi gösterildi.

Üniversite tercihi yapacak aday öğrencilere tercih sürecinde destek olabilmek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022” 1-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Dijital platformda aday öğrenciler ve üniversiteleri bir araya getiren fuarda çevrim içi olarak öğrencilerin merak ettiği sorular yanıtlanırken sanal stantta Anadolu Üniversitesi program kataloğu, kampüs olanakları ve burslarla ilgili bilgilendirici malzemeler de yer aldı.

“Öğrencilerimizi iyi eğitimle geleceğe hazırlamak istiyoruz”

Zorlu bir maratonun ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) göstermiş oldukları başarıdan dolayı öğrencileri tebrik eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, fuarda öğrencilerin tercih etmeye düşündükleri üniversite ile ilgili merak ettiği tüm konuları canlı sohbet ortamında üniversitelerin yetkili temsilcilerinden doğrudan ve hızlı bir şekilde öğrenebileceklerinin altını çizdi. Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) uygulamasının tercih sürecinde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olduğunu özellikle hatırlatan Başkan Özvar, sözlerine şu şekilde devam etti: “Biz de YÖK olarak, siz değerli öğrencilerimizin nitelikli ve dünya standartlarında kaliteli bir eğitim alması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aydınlık yarınlarımızın ve geleceğimizin teminatı olan sizlerin iyi bir eğitimle, donanımlı ve bilinçli bireyler olarak geleceğe hazırlanmanızı oldukça önemsiyoruz.”

Anadolu Üniversitesi'ne ilgi yoğun oldu

Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı'na katılan 200 yükseköğretim kurumundan biri olan Anadolu Üniversitesi, aday öğrencilere çevrim içi danışmanlık hizmeti sunarak öğrencilerin üniversite ve Eskişehir'e ilişkin sorularını yanıtladı. Sesli ve görüntülü görüşmeler yaparak sorularını ileten öğrenci adayları böylelikle yeni açılan bölümlerle ilgili de bilgi sahibi oldu. Üniversiteye ilişkin bölümler, programlar, yurt dışı değişim programları, kampüs ve şehir olanakları, öğrenci kulüpleri, çift ana dal ve yan dal olanaklarıyla ilgili bilgilerin verildiği fuarda, Anadolu Üniversitesi standı öğrenci adayları için ilgi odağı oldu.

Anadolu Üniversitesi, bu fuarın yanı sıra eş zamanlı olarak eğitim tanıtım fuarlarında çevrim içi ve fiziksel katılımla öğrenci adaylarının yanında olmaya ve tanıtım hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Aday öğrenciler Anadolu Üniversitesi hakkında merak ettikleri tüm bilgilere ayrıntılı olarak tercihim.anadolu.edu.tr web adresinden ulaşabiliyor.