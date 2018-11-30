Anadolu Üniversitesi'nin 60. kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı ve YÖK Başkanı'na teşekkür

Türk Yükseköğretim Sisteminin lokomotifi olan Anadolu Üniversitesi, 60'ıncı kuruluş yılını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın verdiği ve yoğun katılımla gerçekleştirilen resepsiyonla kutladı.

Türkiye'ye ve Eskişehir'e eğitim-öğretim alanındaki bilgi birikimi ve tecrübeleriyle büyük katkılar sağlayan Anadolu Üniversitesi'nin, 60 yıllık bu başarılı yolculuğunun özel bir davetle kutlandığı gecede ise yoğun bir katılım gözlemlendi. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı tarafından verilen 60. kuruluş yılı resepsiyonuna; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Milletvekilli Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yrd. Ve BHHM'leri Komutanı Hv. Korg. Mehmet Özlü, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Şenyel, Eskişehir Vali Yardımcıları Akın Ağca, İsmail Soykan, Bekir Tütüncü, Aslan Avşarbey, Başsavcı Vekili Mehmet Özel, Onur Konukları Prof. Dr. Engin Ataç, Prof. Dr. Rıdvan Karluk ve Dr. Sena Karluk ile Prof. Dr. Davut Aydın'ın yanı sıra çok sayıda davetli katılım göstererek Anadolu Üniversitesi'nin başarılarla dolu 60 yıllık geçmişine bir kez daha bu önemli gecede şahitlik etmiş oldu.

Anadolu Üniversitesi'nin 60 yıllık başarı öyküsünün katılımcılarla paylaşıldığı gecede ise Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, böylesine önemli ve büyük bir aileye Rektör olarak atanarak dâhil olmasında takdirlerini gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a, teşekkürlerini ve şükranlarını iletti.