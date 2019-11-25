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Anadolu Üniversitesinin filede yüzü gülmüyor

Türkiye Voleybol Federasyonu 1.

Lig A Grubu'nda mücadele eden Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, ligin 7. haftasında İstanbul ekibi Küçükyalı Yelken Spor ile karşı karşıya geldiği maçta sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.


Anadolu Üniversitesi; Begüm Güven, Aslı Oktaylar, Büşra Göral, Tuğçe Darıcalı, Meral Uğur, Büşra Sarısoy ilk altısıyla maça başladı. İlk sette her iki takım da birbirine karşı üstünlük kuramazken uzayan seti, 23-25'lik skorla Küçükyalı Y. Spor galip kapattı. İkinci sete daha istekli başlayan Anadolu Üniversitesi, setin ilerleyen dakikalarında rakip takımın bulduğu sayılara engel olamadı ve seti 17-25 geride kapattı. Maçın üçüncü setinde mücadeleden vazgeçmeyen filenin sultanları, seti uzatmalara götürmeyi başarsa da, Küçükyalı Y. Spor skoru 25-23'e getirdi ve Anadolu Üniversitesi sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.


Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı Muhsin Osmanoğlu, ''Bu maç almamız gereken maçlardan biriydi. Sahadan mağlup ayrıldığımız için takım olarak üzgünüz. İlerleyen haftalarda işimiz daha zor olsa da, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.


Anadolu Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, ligin 8. haftasında 1 Aralık Pazar günü, Sarıyer Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak

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