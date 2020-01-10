Anadolu Üniversitesinin hayvan barınaklarına tebrik

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın desteğiyle kampüsün belli noktalarına yerleştirilen hayvan barınakları, sosyal medyada gündem oldu.

Anadolu Üniversitesi Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü öğrencileri, kampüste yaşayan hayvanlar için hazırladıkları barınakları uygun noktalara yerleştirdi. Hayvanlara yönelik Rektör Çomaklı'nın bu girişimi, sosyal medyada gündem oldu. Projeye çok sayıda medya kuruluşu yer verirken, birçok ünlü isim de hayvanlara karşı duyarlılığından dolayı üniversiteyi ve Rektör Çomaklı'yı tebrik mesajlarında yayınladı. Sokak hayvanlarına karşı duyarlılık projesini tebrik eden ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan isimler arasında; Oyuncu ve Sunucu Özge Ulusoy ve Film Yapımcısı, Senaryo Yazarı ve Yönetmen Birol Güven gibi isimler de yer aldı.