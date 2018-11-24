Anadolu Üniversitesi'nin ‘Öğretmenler Günü Konseri'

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen, Öğretmenler Gününe özel klasik müzik konseri, Türk Dünyası Bilim ve Sanat Merkezi'nde bulunan Amfi Tiyatro'da vatandaşlar ve öğretmenlerle buluştu. Konserde Türk sanat müziği repertuarından birçok eser piyano eşliğinde seslendirildi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Bölümü'nde Eğitmen Müzisyen Faris Akarsu piyanoda, Eskişehir Güzel Sanatlar Lisesi Koro ve Ses Eğitimi Öğretmeni Figen Bayraktar ise solist olarak konserde sahne aldı. Programda seslendirilen yaklaşık 15 eser dinleyicilere keyifli dakikalar sundu. Düzenlenen konser programı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.