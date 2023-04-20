Anadolu Üniversitesi'nin play-off'taki rakibi belli oldu

Grup şampiyonu olan Anadolu Üniversitesi'nin teknik direktörü Sertaç Gezer, play-Off turunda karşılaşacakları Talasgücü Belediyespor hakkında açıklamalarda bulundu.

BAL 6. Grup'ta sezonu aynı puanda tamamlayan Sincan Belediyespor ile Talasgücü Belediyespor arasında oynanan baraj maçının sonucunda Anadolu Üniversitesi'nin rakibi belli oldu. Talasgücü Belediyespor, maçtan 3-1'lik skorla galip olarak Anadolu Üniversitesi'ne rakip oldu. Anadolu Üniversitesi futbol takımının teknik direktörü Sertaç Gezer, iki takım arasında oynanan maçı yerinde takip etti. Play-off turunda karşılaşacağı rakibi analiz etme fırsatı bulan Gezer, maçın ardından konu ile alakalı şunları söyledi:

“Rakibimizi izledik. İki takım da gayet kontrollü oynadı. Maçı izlerken notlarımızı aldık ve ona göre çalışacağız. Yaklaşık 10 gün sonra Talasgücü ile müsabakaya çıkacağız. Gerekli önlemlerimizi alıp, her zaman dediğim gibi maç maç bakıp, kupayı Eskişehir'e getireceğiz inşallah.”