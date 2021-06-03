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Anadolu Üniversitesi'nin projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Elemanı Arş.

Gör. Dr. Sema Ekincek'in yürütücülüğünü gerçekleştireceği “Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde” isimli proje TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenmeye hak kazandı.


Proje, geleceğin şef adayı olan meslek lisesi öğrencilerinin; gastronomi ile ilişkili olan disiplinleri tanımaları, bilimsel bakış açılarını artırmaları, doğa, bilim, sanat, kültür ve yemek arasındaki bağlantıyı kurabilmelerini amaçlıyor. Projede meslek lisesi öğrencilerine yönelik coğrafi işaret, sürdürülebilir gıda, organik atıklar, gastro-turizm, yerel gıda, yöresel mutfak, moleküler gastronomi, gastronomi ve sanat, tabak tasarımı, foto safari ve drama konularında birçok etkinliğe yer verilmesi planlanıyor.

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