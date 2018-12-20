Anadolu'da "90'da 90 Senfonik Kaligrafi Sergisi"

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünün düzenlediği "90'da 90 Senfonik Kaligrafi Sergisi" Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde açıldı.

Gazeteci, ressam ve hat sanatçısı Etem Çalışkan'ın eserlerinin yer aldığı serginin açılışına Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Emel Şölenay, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Anadolu Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ne katkıları için teşekkür eden Etem Çalışkan, sergi açılışında yaptığı konuşmada, "Her çalışmamda bir olayın etkisi vardır ve en etkili olan da sanat yönüdür. Bunlar resim, müzik, çizgi ve notalardır. Öyle ki bazı çalışmalarımda hikâye kadar uzun konular dahi vardır. Eğer çalışmalarımda yalnız yazıyla çalışmış olsaydım, bu zenginliğe ve renkliliğe ulaşamazdım. Örneğin, bugüne kadar eserlerimi yaparken pek çok ressamın eserlerinden esinlenmiş, onlardan etkilenmişimdir. Bunun yanı sıra, sanatımda hiçbir zaman sürekli aynı şeyi tekrar etmem, hep yarını düşünürüm. Siz bugün bana hangi eserimi en çok beğendiğimi sorsanız, yarın yapacaklarımı beğendiğimi söylerim. Sonuç olarak siz değerli öğrencilerin de bir şeyler üretirken hep yarını düşünmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Sergi, 31 Ocak 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.