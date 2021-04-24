Anadolu'da “COVID-19 Pandemisi: Nasıl Bir Dönemden Geçiyoruz?” söyleşisi

Covid-19'un ortaya çıkışının, yayılışının, virüsten korunmanın ve virüsün yol açtığı sorunların konuşulduğu söyleşinin açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal yaptı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın konuk olduğu söyleşinin moderatörlüğünü ise Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bahadır Erişti yaptı.

Prof. Dr. Erdal: “Salgının kısa zamanda geçmesini umut ediyoruz”

Açılış konuşmasında hem ulus hem de dünya olarak zor günlerden geçtiğimize değinen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi:

“Öncelikle sağlığımızı korumak ama bir taraftan da hayatı devam ettirmek zorundayız. Elbette bu süreçte aile bireylerinin ve yöneticilerin işi kolay değil. Biz yöneticiler olarak bir taraftan eğitim, araştırma ve toplumsal hizmetlere devam etmek istiyoruz, bir taraftan da çalışanlarımızın sağlığını, öğrencilerimizin sağlığını korumaya çalışıyoruz. Bu zorlu günler bir şekilde geçecek. Tarih boyunca maalesef bu tür salgınlar hep yaşandı. Bu salgının da kısa zamanda geçmesine umut ediyoruz. Yeter ki tedbirleri elden bırakmayalım.”

Prof. Dr. Erişti: “Covid-19 hakkında uzmanından doğru bilgiyi almak amacıyla bu söyleşiyi gerçekleştirdik”

Juan Lucena'nın “Onlarsız Ne Yapacağız?” tablosunun içinde bulunduğumuz dönemi çok etkili bir şekilde yansıttığı ifade eden Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bahadır Erişti, bu olağan dışı dönem hakkında uzmanından doğru bilgiyi almak amacıyla bu söyleşinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise Covid-19 virüsü, virüsün kaynağı, güncel verilere dayalı olarak yakın ve orta vadedeki riskler, süreci yönetebilmek için kısıtlamaların gerekliliği ve aşı çalışmaları hakkında geniş kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu. Aydın, “Virüsün ortaya çıkışına ilişkin farklı senaryolar olsa da Çin'de virüse yaşam hakkı verilmediğinden şu an diğer ülkelere göre salgın konusunda iyi durumda olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Aydın bunun yanı sıra salgınla mücadelede ülkelerin 50 yıl sonrasını düşünebilmelerinin de çok önemli olduğu belirterek, ülkemizde sağlık alanında çalışmaların büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü ve yerli aşı çalışmalarının da başarılı olarak devam ettiğini ifade etti.

Covid-19 salgının ayrıntılı şekilde ele alındığı çevrim içi söyleşiye dileyen herkes, Anadolu Üniversitesi resmi YouTube kanalı üzerinden de http://ana.do/3jU erişim sağlayabiliyor.