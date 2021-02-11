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Anadolu'da “Dijital Eğitim Günleri” düzenlenecek

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Bahar döneminde gerçekleştirilecek online seminerler dizisinin ilki "Dijital Eğitim Günleri”, 16-17 Şubat tarihleri arasında çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Bahar döneminde gerçekleştirilecek online seminerler dizisinin ilki "Dijital Eğitim Günleri”, 16-17 Şubat tarihleri arasında çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek.


Dönem boyunca hem öğretim üyeleri hem de lisansüstü öğrencileri ihtiyaç duyabilecekleri konularda, alanında uzman kişilerle buluşturmayı amaç edinen Sosyal Bilimler Enstitüsü, düzenlenecek olan seminerlerde temel konuları ele almanın yanında, ufuk açıcı içerikler de sunmayı amaçlıyor.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın açılış konuşmasını yapacağı seminerde; Öğr. Gör. Dr. Mesut Aydemir “Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Rolü ve Önemi”, Öğr. Gör. Aysun Güneş “Çevrimiçi Eğitimde Web 2.0 Araçları”, Öğr. Gör. Dr. Ela Akgün Özbek “Tasarımdan Uygulamaya Uzaktan Eğitim ve Dijitalleştirilmiş Öğrenme Süreçleri”, Öğr. Gör. Dr. Erdem Eroğlu “Çevrimiçi Belge Yönetim” konularında sunumlar gerçekleştirecek.


Her oturum sonrasında katılımcılar konuşmacılara sorularını yöneltebilecek ve seminer aralarında devam eden Zoom oturumu sayesinde hem birbirleri ile hem de konuşmacılar ile etkileşime girebilecekler. Ayrıca katılımcılar tüm oturumlara aynı Zoom bağlantısı üzerinden katılabilecekler.

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