Anadolu'da "Gamer Zirvesi" düzenlendi

Anadolu Üniversitesi İletişim Kulübü tarafından düzenlenen "Gamer Zirvesi", Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (AKM) oyunseverlerle buluştu.

Kuruluşundan bu yana geçen 20 yıl içinde farklı sektörlerden birçok ismi Anadolu Üniversitesine konuk eden İletişim Kulübü, "Gamer Zirvesi" ile oyun yayıncılığı dünyasının deneyimli isimlerini öğrencilerle buluşturdu. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İletişim Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Engün, Gamer Zirvesi'ne geldikleri için katılımcılara ve konuklara teşekkür etti. Gamer Zirvesi'nde oyun dünyasının tanınmış isimleri Ahmet Sonuç (Jahrein), Ferit Karakaya (wtcN), Kemal Can Parlak (KendineMüzisyen), Şükrü Şentürk (Uthenera), Tuğkan Gönültaş (Elraen), Enis Kirazoğlu, Can Sungur, Mert Günhan, Turgut Uç, Gözde Demiral (miafitz), Mete Özbey (Easter Gamers Tv), Burak Kenan Öztürk(Holmees), Pelin Baynazoğlu (pqueen92), JTG TV (Barış "Barış Abi" Topuz) ve Turkish Stars League (Hamza Sönmez & İlker Karaş) konuşmacılar arasında yer aldı. Konuklar, yayıncılığa nasıl başladıkları, genel anlamda yayıncılığın nasıl yapıldığı, yayıncılıkta yaşanan dezavantaj ve avantajlar gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.