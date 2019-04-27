Anadolu'da “Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu”

Bu yıl yedincisi düzenlenen sempozyumun açılışı, Öğrenci Merkezi Salon 2016'da yapıldı. Üç gün boyunca eczacılığa dair farklı konuların konuşulacağı sempozyumun açılış törenine Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, öğretim elemanları, alanında uzman konuşmacılar ve öğrenciler katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal tüm katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Anadolu Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Kulübü ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri tarafından Türkiye genelinde ilk kez düzenlenen Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu'nun bugün Anadolu Üniversitesi'nde yedincisi düzenleniyor. Bunun yanı sıra, Anadolu Üniversitesi eczacılık eğitiminde pek çok konuda ilklere imza atıyor. Çağımız teknoloji çağı ve gelişim her alanda olduğu gibi eczacılık alanında da söz konusu. Artık günümüzde eczacılık mesleği de kabuk değiştirmiş durumda. Bu değişimle birlikte ürün odaklı eczacılık yerini hasta odaklı eczacılığa devretti. Dolayısıyla eczacılık mesleğindeki bu değişim eczacılık eğitimine de yansıdı. Nitekim bu bağlamda Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak ulusal anlamda çağdaş eğitim modelini uygulayan ilk devlet üniversitesi olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Koparal eczacının sahip olması gereken nitelikleri saydığı konuşmasında; “Eczacılık eğitimi ve hizmetinde yaşanan değişimin en somut göstergesi Dünya Sağlık Teşkilatı'nın eczacılara atfettiği 9 yıldızlı eczacı tanımıdır. Bu 9 yıldızın eczacının aldığı eğitim boyunca kazanması gereken becerileri içerdiğini görüyoruz. Buna göre bir eczacı; lider, iletişimci, karar veren, yöneten, araştıran, öğretici, bakım veren, takım içinde çalışan ve hayat boyu öğrenen bir yapıya sahip olmalıdır. Sonuç olarak düzenlenen Her Yönüyle Eczacılık Sempozyumu da bu amaca hizmet ediyor” dedi.

“Umarım mesleğinize âşık olursunuz”

Anadolu Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Ayhan Altıntaş ise sempozyumun tarihinden bahsederek şunları söyledi:

“Ben her sempozyumda mesleğime âşık oluyorum. O yüzden umarım bu sempozyum süresinde de öğreneceğiniz yeni bilgilerle mesleğinize daha çok sahip çıkacaksınız. Umarım sizler de bundan sonra mesleğinize âşık olursunuz. Bu üç günde hem Eskişehir'in hem Anadolu Üniversitesi'nin hem de mesleğinizin ayrıcalıklarını yaşarsınız.”

“Başarılı bir kongre çıkartmamızda yardımcı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum”

Eczacılık ve Sağlık Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı ve 7. HYES Düzenleme Komitesi Eş Başkanı Muhammed Yuşa San ise katılımcılara seslenerek, “Bir kongre düzenlemek hepimizin tahmin ettiği üzere zorlu bir süreçtir. Zorlukların üstesinden gelmemizde ve başarılı bir kongre çıkartmamızda yardımcı olan herkese tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Kongremizin eczacılık mesleğimizin saygınlığına, gelecek perspektifine, bilime ve insana olan inancına yakışır, üretken ve fikirlerin yarıştığı bir kongre olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

26-28 Nisan tarihlerinde devam edecek sempozyumun ilk gününde farklı alanlardan uzmanların anlatımıyla “Bitkilerin Sağlık için Kullanımı”, “Hastane Eczacılığı”, “Dünyada Eczacılık”, “Post Genomik Dönemde Öne Çıkan Biyoetik Tartışmalar”, “Eczacılık ve İngilizce”, “Sağlık Haberciliği”, “Eczacı Markaları” ve “Farkında Mısınız?” konuları işlendi.

Sempozyum 27 Nisan Cumartesi günü; “Kadın Beyni Erkek Beyni”, “Zirve Performansı Yakalamak İçin İçinizdeki Sizi Keşfedin”, “Türkiye'de Ecza Kooperatifçiliği”, “Bir Başarı Öyküsü”, “Eczacılık Tarihi”, “Fitoterapi (Bitkilerle Tedavi)”, “Girişimcilike Sınır Tanımayan İnsan” ve “Onkoloji Eczacılığı” konuları ile devam edecek.

Sempozyumun son günü 28 Nisan Pazar ise “Eczane Tasarım ve Serbest Eczacılıkta Ticaret”, “Dermokozmetik”, “Popular Science” ve “Homeopati ve Eczacılık” konuları işlenecek.