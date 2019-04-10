Anadolu'da “MasterClass Öğrenci Çalışması”

Hab. Wodzimierz Zalewski ile Masterclass Öğrenci Çalışması” etkinliği düzenlendi.

Prof. Zalewski'nin öğrencilerle bir araya geldiği program, Devlet Konservatuvarı Ergin Orbey Uygulama Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Çalışma öncesinde bilgi veren Öğr. Gör. Tuğçe Deliorman, “Prof. Hab. Wodzimierz Zalewski, Polonya Ulusal Operasının solisti ve Varşova Fryderyk Chopin Müzik Üniversitesinin öğretim üyesidir. Kendisi Üniversitemize Erasmus+ değişim programı ile katıldı. Prof. Zalewski, 3 yıldır öğrencilerimizle birlikte çalışmalar yapıyor. Bunun yanı sıra Zalewski, öğrencilerimize alışılmışın dışında farklı müzik teknikleri gösteriyor ve onların başarı elde etmeleri için var gücüyle çalışıyor” dedi.

Prof. Hab. Wodzimierz Zalewski ile gerçekleştirilen öğrenci çalışması 11 Nisan Perşembe gününe kadar devam edecek.