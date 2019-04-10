İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Anadolu'da “MasterClass Öğrenci Çalışması”

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından “Prof.

Hab. Wodzimierz Zalewski ile Masterclass Öğrenci Çalışması” etkinliği düzenlendi.


Prof. Zalewski'nin öğrencilerle bir araya geldiği program, Devlet Konservatuvarı Ergin Orbey Uygulama Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Çalışma öncesinde bilgi veren Öğr. Gör. Tuğçe Deliorman, “Prof. Hab. Wodzimierz Zalewski, Polonya Ulusal Operasının solisti ve Varşova Fryderyk Chopin Müzik Üniversitesinin öğretim üyesidir. Kendisi Üniversitemize Erasmus+ değişim programı ile katıldı. Prof. Zalewski, 3 yıldır öğrencilerimizle birlikte çalışmalar yapıyor. Bunun yanı sıra Zalewski, öğrencilerimize alışılmışın dışında farklı müzik teknikleri gösteriyor ve onların başarı elde etmeleri için var gücüyle çalışıyor” dedi.


Prof. Hab. Wodzimierz Zalewski ile gerçekleştirilen öğrenci çalışması 11 Nisan Perşembe gününe kadar devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.