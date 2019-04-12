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Anadolu'da satranç rüzgarı

Anadolu Üniversitesi 36.

Geleneksel Bahar Şenlikleri spor etkinlikleri satranç turnuvasıyla devam etti.


Öğrenci Merkezi Fuaye Alanında yapılan karşılaşmalar büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmalar sonunda dereceye giren katılımcılar madalyalarına kavuştu. Organizasyon öncesi bilgi veren turnuva hakem antrenörü Özlem Eryılmaz, “Turnuva boyunca toplamda 5 tur gerçekleşecek. Müsabakalar, 30+0 süre eklemesiz tempo ile oynanacak. Hakem Kurulu, Anadolu Üniversitesinin davetlisi olarak Yeni Yol Okulları'nın öğrencilerinden oluşuyor. Müsabakalara okulumuz öğrencileri, öğretim üyeleri katılıyor. Turnuvada İsviçre Sistemi üzerinden eşleştirmeler yapıldı” dedi.


32 katılımcının ilk tur müsabakaları ile başlayan turnuva, oynanan 5. tur müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi.

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