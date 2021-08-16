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Anadolu'da 'Üniversite Tanıtım' günleri

Anadolu Üniversitesi’nin üniversite tercihi yapacak aday öğrenciler için düzenlediği ’Tercihim Anadolu Etkinlikleri’ kapsamında gerçekleştirilen ’Üniversite Tercih Günleri’ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde pandemi tedbirleri kapsamında kurulan stantlarla devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi'nin üniversite tercihi yapacak aday öğrenciler için düzenlediği 'Tercihim Anadolu Etkinlikleri' kapsamında gerçekleştirilen 'Üniversite Tercih Günleri' Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde pandemi tedbirleri kapsamında kurulan stantlarla devam ediyor.


Üniversite Tercih Günleri'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite adaylarını bilgilendirmek ve eğitim hayatlarında doğru tercihi verebilmelerini sağlayabilmek amacıyla öğrencilere destek sağlanıyor. Yüzlerce öğrencinin gelip ziyaret ettiği stantlarda aday öğrenciler hem Anadolu Üniversitesi hem de okumak istedikleri bölümler hakkında öğretim üyelerinden bilgi alabiliyor ve merak ettikleri sorulara yanıt bulabiliyor. Aday öğrenciler ayrıca Anadolu Üniversitesi ve Eğitimi Destekleme Vakfı iş birliğinde sunulan Anadolu Bursları hakkında da bilgi alabiliyor.

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