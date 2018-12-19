Anadolu'nun Közleri topluluğunun 'İkinci Bahar' adı halk dansları gösterisi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Merkezi tarafından kurulan Anadolu'nun Közleri topluluğu, İkinci Bahar adı halk dansları gösterisini sundu.

Anadolu Kültür ve Sanat Merkez Salonu'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli topluluğu katıldı. ‘'Anadolu'nun Közleri Halk Dansları Topluluğu'', kurulduğu kısa süre içinde yaptığı halk oyunları çalışmaları ile önemli mesafe aldı. Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Araştırmaları Merkezine bağlı olarak 2015 yılından beri etkin olan topluluk, Eskişehir ile üniversite arasında önemli bir köprü görevi oldu. Bu yıl 60'ncı yılını yaşayan Anadolu Üniversitesi, Eskişehir'in uzun yıllarda yaşayabileceği kültürel değişime önemli bir ivme kazandırmaya devam ediyor. Kentin kültürel hayatının önemli bir katılımcısı olarak görev üstlenen üniversite, kendi vizyon ve misyonu çerçevesinde içinde bulunduğu kentin gereksinimlerini karşılamak için yaşayan bir şehir olmasına katkı veriyor. Böylece üniversite, temel görevi olan bilimsel bilgi üretme ve nitelikli insan gücü yetiştirmenin yanı sıra, kültürel hayata da katkı veren önemli bir paydaş oluyor.

Halk Bilim Merkezinde dans uzmanı olarak uzun yıllardır görev yapan M. Bektaş Tuncer, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmasında, çalıştırıcısı olduğu Közlerin, şehrin ve ülkenin beşeri sermayesine ve kültürel gelişimine ve üniversitenin diğer etkinlikleriyle beraber önemli katkı sağladığını' söyledi. Bu çalışmaların sonucunda da şehrin üniversiteyi algılayışında da olumlu yönde değişimler olduğunu vurgulayan Tuncer, “Bu olumlu algılayışa Anadolu'nun Közleri olarak değer katmaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

Toplulukla ilgili bilgi veren M. Bektaş Tuncer, “Daha önceden halk oyunları oynamış, ya da hiç oynayamayıp içinde dans ateşi olan herkese açık olan bir topluluğuz. Halk Bilim Merkezi olarak bu projeye 2004 yılında başlamıştık, hatta bir gösteri ile de seyirci karşısına çıkmıştık. Ancak çeşitli nedenlerle projenin sürekliliği sağlanamamıştı. 2015'de tekrar başlattık. Şehir ile iletişim kanallarımızı daha iyi kullanarak olumlu sonuç aldık” dedi.

Şu anda yaklaşık 60 dansçı ile çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Tuncer, konuşmasına şöyle devam etti:

“Üniversitemiz; şehirle bütünleşmeyi bölgesel kalkınma için bir gereklilik olarak gördüğü için, üniversite-şehir etkileşimini önemsemektedir. Bu bağlamda, Közler oluşturuldu. Amacımız; yine eğitmenliğini yaptığım Çocuk Halk Dansları Topluluğunu da göz önüne alırsak, her yaştaki dans severlere halk danslarını öğretmektir. Topluluğumuzu oluşturan dansçıların yarısı, üniversite ile herhangi bir bağı olmayan bireylerden oluşmaktadır. Topluluk; 20'li yaşlardaki gençlerden tutun da, 66 yaşındaki dans arkadaşlarımıza kadar geniş bir yaş yelpazesine sahip. Ayrıca grubumuz üniversite personeli ve öğretim üyelerinin yanı sıra, şehirdeki işçi, mühendis, emekli, öğretmen gibi çeşitli konum ve statüdeki arkadaşlarımızdan oluşuyor. Burada önemli bir kaynaşma sağlandı. Şehir ve üniversite arasında çok önemli bir sinerji yakaladık. Geçtiğimiz yıl yaptığımız gösterilerle çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başladık. Bu oluşumda Üniversitemizin Rektörü ve yönetim kademesi ile, Halk Bilim Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Deniz Taşçı da çok büyük destek verdi'' diye ifade etti.