Anadolu'nun simge yiyeceği başağı tuvale dokudu

Anadolu'nun en önemli simgelerinden olan başak bitkisini resmeden sanatçı Nilgün Kutluçelik, açtığı sergi ile görenleri mest ediyor.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde sergilenen resimler, sanatçı Nilgün Kutluçelik tarafından yaklaşık 2 ayda tamamlandı. Bereketi simgeleyen başak bitkisini, geçmişten bugüne Anadolu'nun en önemli yiyeceklerinden biri olduğu için tema olarak seçtiğini dile getiren Kutluçelik, 2 metre boyunda toplam 4 resim tasvir etti.

“Hz. Adem cennetten kovulduktan sonra yiyecek olarak verilmiştir”

Sanatını icra etmeden önce şarkılardan, şiirlerden etkilendiğini aktaran Kutluçelik, projeye başlayalı 3 yıl olmasına rağmen ilgilinin hala yoğun olduğunu belirtti. Verimli olabilmek için günde 8 saat çalıştıklarını vurgulayan Kutluçelik, “Bereketi simgelediği için başak temamızı seçtik. Hz. Adem cennetten kovulduktan sonra yiyecek olarak verilmiştir. Geçmişten günümüze Anadolu'nun önemli bir yiyeceği. Aslında çok kısa sürede tamamladık. Resimlerin boyutu 1 metreye 2 metre, 4 resmi 2 ayda tamamladım. Projeye başlayalı 3 yıl oldu fakat ilgi halen var, sipariş için de gelen oluyor, özellikle restoranlar, fırınlar. Günde 8 saat çalışma zorunluluğumuz var verimi olabilmemiz için. Taslak oluşturulur, eskizler çizilir. Yağlı boya ve akrilik boya ile çalışıyorum. Bu yaptığımız eserler akrilik boya. Hızlı kuruduğu için bu boyayı tercih ettik” dedi.

“Resmi sevmek gerekiyor”

Amatör olarak resim sanatıyla ilgilenmek isteyenlere önce yaptıkları işi sevmeleri gerektiği önerisinde bulunan Kutluçelik, “Görselleri inceliyoruz, şiirlerden ve şarkılardan etkileniyoruz. Hayali olaraktan da çalışıyoruz, bunların toplamında da bu eserler ortay çıkıyor. Bu konuyla ilgili çok öğrencim oldu. Önerim, bir kere resmi sevmek gerekiyor, yapmayı istemek gerekiyor. Yetenekte önemli ama bir yere kadar. Eğer çok azimliyseniz, çalışırsanız tabii ki yapabilirsiniz” diye konuştu.