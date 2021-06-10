ANADOLUSEM bünyesindeki e-Sertifika programlarına kayıtlar başladı

ANADOLUSEM bünyesinde yürütülen e-Sertifika Programlarına kayıt olabilmek için herhangi bir ön koşul bulunmuyor. Yeterli puan alamadığı için herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilememiş adaylar 31 Mayıs - 2 Temmuz tarihleri arasında e-Sertifika Programlarına başvurarak dilediği alanda öğrenim görme imkânı yakalayabiliyor. Ayrıca, bir meslekle uğraşırken farklı herhangi bir alanda kendini geliştirmek isteyen kişiler de bu programlara kayıt yaptırarak ilgi duydukları alanda eğitim alma imkânı kazanıyor.

Bu dönem sağlıktan dil öğrenimine, iletişimden pazarlamaya 14 farklı kategoride 112 farklı e-Sertifika Programı sunuluyor. Ayrıca, içeriği yenilenen programlar da mevcut. Daha önce “Ustasından Öğren Film Yapımı” bünyesinde yer alan programlar bu dönemden itibaren zenginleştirilmiş yeni öğrenme malzemeleri ile Ustasından Öğren Sinema Atölyesi e-Sertifika Programı çatısı altında Film Yapımcılığı, Yönetmenlik, Senaryo Yazımı, Kurgu, Saç ve Makyaj Tasarımı, Film Müziği, Kostüm Tasarımı, Sanat Yönetmenliği ve Dekor, Afiş Fotoğrafçılığı ve Film Afişi Tasarımı, Ses ve Ses Tasarımı derslerini barındırıyor.

BKM Mutfak - Anadolu Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan ders içerikleri, Anadolu Üniversitesi'nin alanında uzman öğretim üyeleri tarafından canlı derslerle sağlanacak. Temel düzeyde sinema eğitimi almak ve bu alanda çalışan profesyonellerin deneyimlerinden yararlanmak isteyen herkes “Ustasından Öğren Sinema Atölyesi”ne katılarak Anadolu Üniversitesi tarafından verilecek sertifikaya sahip olabilecek. https://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak başvurular, 2 Temmuz'a kadar devam edecek.