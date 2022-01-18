ANADOLUSEM'den Nitel Araştırma Modelleri Eğitimi

Dr. Gülsün Kurubacak tarafından Nitel Araştırma Modelleri: Durum Çalışması Eğitimi gerçekleştirildi.

Özellikle doktora öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde; Durum Çalışmasının Felsefi ve Kuramsal Temelleri, Durum Çalışması Türleri, Tip 1 Durum Çalışması, Tip 2 Durum Çalışması, Tip 3 Durum Çalışması, Tip 4 Durum Çalışması, Durum Çalışmasında Bilgi Toplama, Durum Çalışmasında Bilgiyi Analiz Etme, Durum Çalışmasında Bilgiyi Sunma konuları ele alındı.

Eğitimler devam edecek

Nitel Araştırma yönteminin tüm yönleriyle inceleneceği eğitim seti önümüzdeki haftalarda Nitel Araştırma Okuryazarlığı, Nitel Araştırmada Bilgi Toplama, Veri Analizi, Fenomenoloji, Etnografi, Eylem Araştırması, Paraksis Araştırması, Gömülü Kuram gibi yeni eğitimlerle devam edecek.

120'den fazla program

ANADOLUSEM eğitim kataloğunda farklı alanlarda 120'den fazla eğitim programı yer alıyor. Her yaştan ve her eğitim düzeyinden kişilerin güncel ve kaliteli öğrenme olanaklarına ulaşabilmesini sağlamak amacıyla ANADOLUSEM verdiği eğitimlerle bireylerin ilgi duyduğu alanlardaki yetkinliklerini geliştirerek yaşam boyu öğrenme sürecini desteklemeyi hedefliyor.