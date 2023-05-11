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Anadolu Üniversitesi sporcularından Ünilig Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı

Anadolu Üniversitesi sporcuları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Ünilig Türkiye Eskrim Şampiyona’sında takım bireysel olarak elde ettikleri sonuçlar ile başarı gösterdi.

Anadolu Üniversitesi sporcuları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Ünilig Türkiye Eskrim Şampiyona'sında takım bireysel olarak elde ettikleri sonuçlar ile başarı gösterdi.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 09-11 Mayıs 2023 tarihleri arasındaAnkara Üniversitesi Piri Reis Spor Salonu'nda düzenlenen Ünilig Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri Tuğçe Azra Kaya, Duru Şevval Ayyüce ve Sude Yağcı elde ettikleri sonuç ile büyük başarı gösterdi. Anadolu Üniversitesi kadın eskrim takımı flöre kategorisinde Türkiye 2.si, bireysel flöre kategorisinde de Tuğçe Azra Kaya Türkiye 3.sü olarak Anadolu Üniversitesi'ni gururlandırdı.

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