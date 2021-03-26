ANAKARİYER ile “Sektör Günleri”

Anadolu Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İİBF Maliye Kulübünü işbirliği ile düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Dülger yaptı. Çevrim içi ortamda gerçekleşen , “Mahfi Eğilmez ile Kariyer Söyleşisi” etkinliğinde Eğilmez, kendi kariyer yolculuğu deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Kariyer planının önemini vurgulayan ve gençlerin kendi kariyerlerini planlarken nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair öneri ve tavsiyelerde bulunan Eğilmez, söyleşinin devamında öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Eğilmez, böyle verimli ve öğrenci geleceğine odaklı bir organizasyona dâhil olduğu için mutluluk duyduğunu dile getirirken, tüm dinleyicilere iyi dileklerini ileterek teşekkür etti.