Anaokulu öğrencilerine mesleki eğitim

Kırka Anaokulu Uğur Böcekleri sınıf öğretmeni Kezban İlik, öğrencilerinin meslekler öğrenmesi için sınıfa hemşire çağırdı. Bu kapsamda İzmir Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Furkan İlik'ten destek alarak, sağlık çalışanlarının meslekleri hakkında bilgiler verilmesini sağladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlik, ''Öğrencilerime kalıcı öğrenme olması ve çocuklara zengin öğrenme deneyimi sunmak adına, çocukları meslekleri öğretirken daha oluşturma odaklı bir şekilde öğrenmelerini hedefledim ve bu eğitimde kardeşim Furkan'dan destek aldım. Hayli eğlenceli geçti diğer mesleklerle ilgili destek almayı planlıyoruz'' diye konuştu.