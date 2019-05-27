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Anaokulu ve kreş öğrencileri çam fidanlarını toprakla buluşturdu

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zincirlikuyu Şantiyesi’nde düzenlenen etkinlikte, anaokulu ve kreş öğrencileri çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zincirlikuyu Şantiyesi'nde düzenlenen etkinlikte, anaokulu ve kreş öğrencileri çam fidanlarını toprakla buluşturdu.


Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zincirlikuyu Şantiyesi'nde düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katılan anaokulu ve kreş öğrencileri, diktikleri çam ağacı fidanları ile doğaya katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı. Çeşitli anaokullarından gelen çocuklar, Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu Şantiyesi fidanlık alanına çam fidanı dikti. Toprakla temas etmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, bir ağacın büyüme sürecindeki ilk aşamayı da öğrenmiş oldu. Anasınıfı ve kreş öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının yardımıyla çocuklar, 205 çam fidanını toprakla buluşturdu.

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