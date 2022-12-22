Hukukun her alanında hazırlanan özgün ve bilimsel çalışmaların elektronik ortamda yayımlanması suretiyle ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlama amacıyla 2015 yılında yayın hayatına başlayan ve Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayıma hazırlanan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AndHD), TRDizin'de taranmaya başladı.

Yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayımlanan AndHD'de, hakemli araştırma makalesi, çeviri, kitap incelemesi ve karar incelemesi türündeki bilimsel çalışmalara yer veriliyor. Dergi, 2020 yılından beri süreçlerini DergiPark üzerinden yürütüyor ve yayınları bu platform üzerinden okuyuculara sunuluyor.

Dergi'nin yayın kalitesinin ve çeşitliğinin arttırılması amacıyla editöryal süreçlerde yenilikler yapan Editör Kurulu, editöryal süreçlerin hem geleneksel Türk hukuk yayım kültürünün korunması için hem de uzun vadede küresel akademik yayın kültürüyle uyumlu bir yayıncılık anlayışının geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede çalışmaların yerel ve uluslararası akademik veri tabanları ve dizinler ile uluslararası kuruluşlarca belirlenen ilke ve standartlara uygun olarak yürütülmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda yapılan başvurular neticisinde EuroPub ve Sobiad Atıf Dizini'nde taranmaya başlayan AndHD, son olarak 2021 Ocak'ta yayımlanan 7/1 Sayısı itibarıyla yerel akademik dizinlerin başında gelen TrDizin'e de kabul edildi.