Andulasyon Terapi ile daha kolay kilo veriliyor

Andulasyon terapisini anlatan İflazoğlu, ”Andulasyon organizmanın sistemlerini ve hücre gelişimini destekleyen, dokularda mekanik osilasyon titreşimleri üreten, mekanik vibrasyon ve kızılötesi derin ısının kombinasyonundan oluşan bütünsel terapi yöntemidir. Vücudun doğal dengesinin ve metabolizmasının bozulduğu durumlarda kullanılabilen oldukça etkili bir yöntemdir“ dedi.

ANDULASYON TERAPİ YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIYOR

Andulasyon Terapi'nin yağ yakımını hızlandırdığına değinen İflazoğlu, “Andulasyon teknolojisi ile kan ve lenf dolaşımı hızlanır; kan değerleri normalleşir; vücuttaki kronik ağrılar ve yorgunluklar azalır. Andulasyon teknolojisi ile vücutta 5 biyofiziksel durum gözlemlenir. Andulasyon cihazı hücre aktivasyonunu artırarak vücudun daha fazla enerji harcamasına katkı sağlar; düzenli bir beslenme programı ile desteklenmiş bir metabolizma bu cihazın kullanımıyla beraber hızlanır. Böylece daha kolay kilo kaybı sağlanır. Sağlıklı yaşam ve zayıflama programında vücuttaki enerji, yağ, su dengesini sağlamaya yardımcı olabilen bir sistemdir. Andulasyon sisteminin bir diğer önemli etkisi ise bölgesel yağlanmada dokuları uyararak yağ yakımını hızlandırmasıdır“ ifadelerini kullandı.

ANDULASYON TERAPİ KAN AKIŞINI ARTIRARAK METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

“Andulasyon cihazı dokulara kan akışını artırarak metabolizmayı hızlandırır“ ifadelerini kullanan İflazoğlu, “Dokular daha fazla kollejen üretimi için uyarılmış olur. Daha sağlıklı bir doku, sıkı bir cilt için yeterli kollejen üretimini aktive eder. Andulasyon cihazının vücuda verdiği sinyaller ile vücuttaki ağrılar daha kolay yönetilir ve birey kendini daha enerjik ve pozitif hisseder. Andulasyon sisteminin vermiş olduğu sinyaller ile vücuttaki gerginlik ve katılık hissi azalır vücudu gevşeterek rahatlatır; buna bağlı olarak uyku problemlerini en aza indirerek uyku kalitesini artırır. Bu şekilde birey stres yönetiminde daha başarılı olur. Yani andulasyon yalnızca bir organ veya bir organ sistemi üzerine etki göstermek yerine organizmanın önemli fonksiyonlarının üzerinde bütüncül olarak pozitif etki sağlar. Bu cihazla beraber sağlığın sürdürülmesi, azalan hayat kalitesinin arttırılması hedeflenir. Bu sistem vücuttaki tüm yaşamsal fonksiyonların düzenlenmesine yönelik sistemlerin temelini oluşturur “ dedi.

ANDULASYON TERAPİ HANGİ HASTALIKLARDA UYGULANABİLMEKTEDİR

Andulasyon sisteminin hangi hastalıklarda uygulanabileceği hakkında bilgi veren İflazoğlu, “Aşırı kilo, bel boyun ağrıları, dolaşım bozukları, diz-eklem ağrıları, huzursuz bacak sendromu, fibromiyalji, lenfödem, metabolizma bozuklukları, romatizma, selülit, stres, uyku bozuklukları gibi birçok sağlık probleminde başvurulması gereken teknolojik bir sistemdir” ifadelerini kullandı.

Andülasyon Terapi ile ilgili önerilerde bulunan İflazoğlu, “Fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığını iyi olması, iyi bir kan dolaşımı, aktıf ve hızlanmış bir metabolizma,sağlıklı bir lenf akışı ve sağlıklı bir sinir sistemine bağlıdır. Sağlığımızı tekrardan kazanmak ve sürdürmek için bu unsurların hepsi etkili bir şekilde desteklenmeli, modern tıbbın avantajlarından faydalanılmalıdır“ dedi.