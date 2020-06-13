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Ani sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Eskişehir’de öğleden sonra başlayan ani sağanak yağış, kenti bir bölümünü etkisi altına alırken vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Eskişehir'de öğleden sonra başlayan ani sağanak yağış, kenti bir bölümünü etkisi altına alırken vatandaşlara da zor anlar yaşattı.


Eskişehir'de öğleden sonra başlayan kısa süreli sağanak yağış kentin bazı bölgelerini etkisi altına aldı. Sabahtan itibaren parçalı bulutlu hava, öğlen saatlerinde yerini gök gürültüsü ve yağışa bıraktı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, yağıştan korunmak için dükkanların saçaklarına ve kapalı alanlara sığındılar.


Öte yandan meteorolojik verilere göre, yağmur hafta boyunca belli aralıklarla devam edecek.

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