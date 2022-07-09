Aniden bastıran sağanak yağış günlük hayatı adeta felç etti

Eskişehir'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı apartmanların alt katını da su bastı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün geçtiğimiz gün yaptığı uyarıların ardından, Eskişehir'in kent merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından bazı yollarda yoğun su birikintileri oluşurken, araçlar da ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların ise yolda kaldığı görüldü. Ayrıca tramvay yolunda oluşan su birikintileri de seferlerin aksamasına neden oldu. Ekipler, tramvay yolunda temizlik çalışması yaptı.

Kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış sonrası vatandaşlar da sokaklarda mahsur kaldı. Kurtuluş Mahallesi'nde yardımsever bir vatandaşın mahsur kalan çocukları kaldırıma taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Karşıdan karşıya geçerken zor anlar yaşayan bir kadının düştüğü anlar da görüntülerde yer aldı.

"Bu sene hatırladığım dördüncü kez böyle oluyor"

Yaşadığı apartmanın önü ve giriş tarafı sular altında kalan Salih Tunç, yağışla birlikte sürekli su baskınının yaşandığını belirterek, "Şiddetli yağış haberlerini almıştık zaten daha önce. Burası Eskişehir'in Vişnelik Mahallesi, muhtarlığa gittiğin zaman Vişnelik'te oturmak bir ayrıcalıktır diyor ama görüyorsunuz ayrıcalık burada. Her yağmur burası, aynı Porsuk Çayı gibi oluyor. Alttaki evlere kadar sular girdi. Bu sene hatırladığım dördüncü kez böyle oluyor" dedi.