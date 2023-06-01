Aniden bastıran yağmurdan nasıl kaçacaklarını bilemediler

Eskişehir'de aniden bastıran kısa süreli sağanak yağmurdan nasıl kaçacağını bilemeyen vatandaşlar koşturarak kapalı yerlere sığınmaya çalıştı.

Eskişehir'de günün erken saatlerinde güneşli olan hava öğle saatlerine doğru yerini yağışa bıraktı. Aniden kenti etkisi altına alan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar nasıl kaçacağını bilemedi. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkânların girişlerine sığınırken, bazı vatandaşlar ise yağmurluklarıyla ve şemsiyeleriyle yola devam etti. Kaldırımların neredeyse suyla kaplanmış olması gözlere çarparken, İki Eylül Caddesi'nin bomboş kalması ise dikkatleri çekti.