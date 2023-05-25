Aniden caddeye fırlayan çocuğa araba çarptı

Eskişehir'in işlek bir caddesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken aniden yola fırlaması sonucu otomobilin çarptığı çocuk hafif yaralandı.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam 17:34'te aniden yola fırlayan bir çocuk otomobil çarpması sonucunda yola savruldu. Çocuğa çarpan aracın sürücüsü ve kazayı gören diğer vatandaşlar çocuğun yardıma koştu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevre esnafı trafik kurallarının önemine dikkat çekerek, çocuğun aniden yola fırlamasının yanlış olduğunu ve kazanın yaşandığı yerin biraz ilerisinde trafik ışıkları bulunduğunu belirtti.

“Çocuk akan trafiğin ortasına fırlamış”

Çevre esnafı olan Mete Kurtçu, kaza anını görmediğini ancak büyük bir ses duyduğunu söyledi. Çocuğun aniden yola fırladığı yönünde bilgi edindiğini belirten Kurtçu, “Ben kaza anını görmedim ancak çok büyük bir ses duydum. Ondan sonra kapının önüne doğru gittiğimde çocuğun yürüyerek kaldırıma geldiğini ve oturduğunu gördüm. Çocukta pek bir şey gözükmüyordu, iyi gibi duruyordu. Zaten kalabalık oldu, millet toplandı. Ondan sonra çocuğa çarpan hanımefendi aracından indi. O çok korktu ve etkilendi, hemen ambulans çağırdı. Çocuk okuldan çıkmış, eve gidiyordu. Ancak akan trafiğe fırlamış duyduğuma göre. Kendi çocuklarıma her zaman trafik kurallarına riayet etmelerinin son derece önemli olduğunu söylüyorum. Çocuklar bazen heyecanlanıp birden yola atlayabiliyorlar ama bunu yapmamaları lazım, kurallara dikkat etmek lazım. Yaklaşık 20 metre ileride trafik ışığı var, oradan geçebilirdi. Artık hem çocuğa, hem annesine, hem de çarpan hanımefendiye geçmiş olsun diyorum” dedi.