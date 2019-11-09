Anıtkabir'e ulaşmak için 600 kilometre pedal çevirecekler

Çanakkale'nin Biga Pegai Bisiklet Platformun önderliğinde 10 Kasım için Anıtkabir'e ulaşmak için Çanakkale'den 5 Kasım günü yola çıkarken ekip Eskişehir'den geçti.

Biga Pegai Bisiklet Platformu ve Akçay Bisiklet Grubu üyelerin birlikte yola çıktığı ve Biga Belediye Meydanından startı verilen tur kapsamında 8 sporcur 600 kilometre pedal çevirecek. “Ataya saygı turu” adı verilen etkinlikte, bisikletçiler Çanakkale şehitliğinden aldıkları toprağı Anıtkabir'e götürüyorlar. Biga, Karacabey, Bursa, İnegöl, Bozüyük güzergâhını geçerek Eskişehir'e ulaşan ekip Öğretmen evinde konaklandı. Ekip, Eskişehir'de ilk önce Hava Şehitliğini ziyaret etti, Odunpazarı, şehir merkezi ve büyük parklarda tur atarak Ankara'ya hareket etti. Ekip üyeleri, Sivrihisar'a uğrayıp yola devam edecekler.

Uğradıkları her yerde yerel bisiklet grupları da kendilerine eşlik ediyor. Eskişehir'de ise VelEsbit Bisiklet Derneği üyeleri, Başkanları Rahime Çelen ile birlikte tura eşlik etti.

Tur sorumlusu Aydın Çakır yönetiminde 8 kişilik grup, eskort araçlarını takip ederek trafik kurallarına uygun hareket ediyorlar.