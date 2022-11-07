Anız yangınında 100 dönüm arazi kül oldu

Eskişehir'de kontrolden çıkan anız yangınında 105 dönümlük arazinin 100 dönümü küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakamış Mahallesi'nde meydana gelen anız yangını ile ilgili çalışma başlattı. Alpu'nun Osmaniye Mahallesi'nde hasadı yapılmış mısır tarlasında M.Ö. isimli şahıs tarafından anız yangını çıkarıldığı tespit edildi. Çıkan anız yangını neticesinde 105 dönüm tarlanın, 100 dönümünün yandığı öğrenildi.

Şüpheli M.Ö. hakkında ‘Çevre Kanunu' na Aykırı Şekilde Anız Yakmak' suçu çerçevesinde yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.