Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'ndan ESOGÜ'de müzik şöleni

ESOGÜ Rektörlüğünün düzenlediği konserde Şef Abdullah Alper Kurbani yönetimindeki topluluk, Türk Dünyası ezgileri ile bir müzik şöleni sundu. Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Gagavuzya, Türkmenistan, Azerbaycan, Rumeli, Kerkük, Kıbrıs ve Anadolu gibi coğrafyalardan geleneksel Türk müziklerinin icra edildiği konserde bazı şarkılara yöresel kıyafetleriyle dansçılar eşlik etti.

Etkinliğin sonunda ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, Şef Abdullah Alper Kurbani'ye ve sanatçılarına teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Yoğun ilgi gören konser izleyicilerden büyük beğeni topladı.