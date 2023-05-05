Ankara'dan Eskişehir'e geziye gelen öğrencilerin döner keyfi

Ankara'dan Eskişehir'e gezmeye gelen ortaokul öğrencileri, kent merkezinde yer alan bir döner restoranında döner yiyerek keyifli vakit geçirdiler.

Ankara Polatlı'da bulunan Borsa İstanbul Ortaokulu'nda öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri ile okulda görev yapan 5 öğretmen gözetiminde Eskişehir'e gelerek gezi etkinliği düzenledi. Şehrin Tarihi Odunpazarı Evleri, Adalar gibi bölgelerinde gezen öğrenciler daha sonra kent merkezinde bulunan Donas restoranda yemek molası verdiler. 41 öğrenci restoranda tavuk döner menüsü yiyerek eğlenceli anlar yaşadı. Etkinliğe katılan çocuklar, Eskişehir'in güzel bir şehir olduğunu belirterek, gezinin harika geçtiğini ifade ettiler.