Anne adaylarına doğum ve bebek bakımı anlatıldı

Özel Ümit Hastanesi'nde Gebelik Eğitimleri devam ediyor.

Gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar, acil olarak doktora başvurulması gereken durumlar, doğuma yardımcı nefes ve ıkınma egzersizleri ve doğum sonrası hakkında bilgi veren Kadın Doğum Uzmanı Işıklar, hamilelikte kadınların destek almaktan çekinmemesi gerektiğine vurgu yaptı. “Bazen sırtınıza aldığınız küçük bir yastıktan, bazen eşinizden, çevrenizden destek alabilirsiniz, gün içinde 2,3 kez ayaklarınızı uzatıp dinlenin ve kendinize vakit ayırın” diye konuşan Işıklar, gebelikte fiziksel ve ruhsal olarak yorgunluğun doğal olduğunu söyledi. Gebelik sürecinde anne adaylarının eve kapanmamasını, sosyalleşerek bu tür sorunları daha kolay atlatabileceklerini dile getiren Seda Deniz Işıklar, “Yeni hobiler, size özel zamanlar, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle vakit geçirmek, doktorunuza danışarak spor yapmak size iyi gelecektir” şeklinde konuştu.

"Anneye destek önemli"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Coşkun Minnet ise anne adayları ile sohbet ederek, onların doğum sonrası çocuk bakımına ilişkin sorularını yanıtladı. Doğum sonrası anne, baba ve bebek bakımına destek olacak kişilerin uyumlu olması gerektiğini ifade eden Dr. Minnet, “Doğumdan sonra annenin iyi olması çok önemlidir, anne iyi olursa bebeğine de iyi bakacaktır, bu süreçte anneye destek olmak gerekir.” dedi. Doğum sonrası bebeğin periyodik kontrollerinin başladığını aktaran Coşkun Minnet, “Bu aslında doğal bir süreçtir, annelerin ilk zamanlar sütü az gelebilir, sabırla emzirme konusunda ısrarcı olmaları gerekir, bebek anne sütü alarak beslenecek bu sürece doktor olarak biz rehberlik edeceğiz.” İfadelerini kullandı. İlk 2 ayda çocuklarda gaz sancısının görülebildiğini bunun doğal olduğunu aktaran Minnet, “Bunu tamamen ortadan kaldıran bir ilaç yoktur, bu biraz sabır sürecidir. 2,5 3 aydan sonra genelde bu kolik durumların sona erdiğini görürüz.” Şeklinde konuştu. Doğum sonrasında Sağlık Bakanlığı bünyesindeki aşı programlarının takip edilmesi gerektiğini belirten Dr. Coşkun Minnet, “Lütfen sağlık ocağı takiplerini aksatmayız, gerekli durumlarda özel aşılarda yine bize danışabilirsiniz” diye konuştu.

Sunumların ardından anne adaylarının sorularını yanıtlayan Özel Ümit doktorları, anne ve çocuk sağlığına ilişkin tavsiyelerde bulundu, eğitimin sonunda anne adayları kendileri için hazırlanan sağlıklı aperatif yiyeceklerden tattı.