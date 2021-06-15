Anne kız hayatını kaybetti, baba ve oğulları yaşam savaşı veriyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde dinlenme tesisinden çıkan tıra arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 5 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Ankara-Eskişehir karayolunda Sivrihisar ilçesinde meydana geldi. Abdullah Ç. (41) idaresindeki 61 ACN 647 plakalı hafif ticari araç, dinlenme tesisinden yola çıkan Eyüp G. (37) idaresindeki 06 PYZ 71 plakalı tıra arkadan çarptı. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan anne Ezel Ç. (40) ile kızı Kevser Gül Ç. (14) olay yerinde hayatını kaybederken, baba Abdullah Ç. ile oğulları Mahfuzhan Ç. (16), Yusuf Berahan Ç. (12) ağır yaralandı. Yaralılardan Mahfuzhan Ç. ve Yusuf Berahan Ç., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Abdullah Ç. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri tır sürücüsü Eyüp G.'yi gözaltına aldı.