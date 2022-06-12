Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde öğrenim gören 62 yaşındaki Zuhal Apaydın ve 35 yaşındaki oğlu Alper Apaydın birlikte mezuniyet sevinci yaşadı.

Sayısı milyonlara ulaşan, farklı meslek ve yaş gruplarından öğrencilerin birlikte eğitim alabildiği bir model olan Açıköğretim Sistemi, birçok insanın öğretim sürecine katılması için olanak sağlıyor. Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerinden eğitim alma fırsatı bulan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencileri sıra dışı hikayeleriyle de ilgi odağı oluyor. 2021-2022 yılında da mezuniyet heyecanı devam eden Açıköğretim Sistemi'nden, 62 yaşındaki anne Zuhal Apaydın ve 35 yaşındaki oğlu Alper Apaydın birlikte mezun oldu.

“Annemle beraber mezun olduğumuz için çok heyecanlı ve mutluyuz”

Zuhal Apaydın ve oğlu Alper Apaydın Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nden birlikte mezun olarak beraber kep atma sevinci yaşadı. Annesi ile mezun olan Alper Apaydın, “Bizim türlü bahçelerimiz ve tarlalarımız vardı. Bu süreçte hep çiftçilerden yardım alıyorduk. Ancak bazı şeyler içimize sinmiyordu. Sonra annemle beraber bu konuda Anadolu Üniversitesinde ilgili bir bölümden eğitim alma kararı aldık. Annemin yönlendirmesiyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojileri Programına kayıt yaptırdık. Okuduğumuz bölüm yaptığımız iş ile ilgili bizi fazlasıyla donattı. Bugün de mezuniyet mutluluğunu annemle beraber yaşamaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

“Mezuniyetimden 40 yıl sonra yeniden üniversiteli olmak beni çok heyecanlandırdı”

Anne Apaydın ise duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

“Mezuniyetimden 40 yıl sonra yeniden üniversiteli olmak beni çok heyecanlandırdı. Anadolu Üniversitenin kalitesi, çağdaşlığı, verdiği kaynakları ve modern eğitim anlayışı da ayrıca beni etkiledi. Ülkemiz adına çok gurur duydum. Gençlik ve dünya için ise umutlandım. Herkesin bu eşsiz sistemi değerlendirmesini öneriyorum. Kadın doğum doktoru olarak da hastalarımı bu doğrultuda teşvik ediyorum.”

Evli çift mezun oldu

44 yaşındaki Atilla Özmarangoz İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden, 36 yaşındaki eşi Tuğba Özmarangoz ise İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyet töreni coşkusunu aile olarak yaşamaktan çok mutlu olduklarını belirten çift, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin kapsamı ve başarılı eğitim olanaklarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.