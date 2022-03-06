Anneanne yadigârı 90 yıllık altınlarını hırsızlara kaptırdı

Eskişehir'de yaşayan Bora Tuncer, anneannesinden kalan 90 yıllık altın set ve bilezikleri hırsızlara kaptırdı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Vişne Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde hırsızlık olayı meydana geldi. Ev sahibi Bora Tuncer'in iş yerinde, eşinin ise evden yeni çıkmasını fırsat bilen hırsızlar, yaklaşık 80 bin TL değerinde altın set ve bilezikleri çaldı. Olaydan sonra güvenlik kameralarını izleyen Tuncer, binaya yabancı kadın ve çocuğun girdiğini ve eşi çıktıktan sonra içeri girmelerinden dolayı onlardan şüphelendiğini söyledi. Anneannesinden kalan 90 yıllık ziynet eşyalarını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan Tuncer, hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyor.

“Hırsızlar altınları geri getirse sevincimden şikâyetimden bile vazgeçebilirim”

Eskişehir'de seyahat acenteliği işiyle uğraşan Tuncer, altınların manevi değerinin önemli olduğunu söyledi. Altınların bir an önce bulunmasını isteyen Tuncer, “Çalınan altınların manevi değeri olmasa bu kadar çok üzülmezdim. Anneannemden yadigâr kalan altınların çalınması beni derinden üzdü. Yıllardır o altınları saklıyordum. Hırsızlar kapının kilitli olmamasından faydalanıp eve giriyorlar ve altınları çalıyorlar. Hemen polise şikayette bulunduk. Hırsızlar altınları geri getirse sevincimden şikayetimden bile vazgeçebilirim. İnşallah hırsızlar en yakın zamanda yakalanır” dedi.