Anneler attı çocukları tuttu

Antrenör Orhan Kamacı'nın düzenlediği etkinlikte anneler çocuklarına penaltı atışı yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Eskişehir Altyapı Derneği 2012 doğumlu futbol takımı oyuncuları kaleye geçti, anneleri penaltı atışı yaptı. Program sonrasında aileler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eskişehir Altyapı Derneği Antrenörü Orhan Kamacı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine dikkat çekmek için böyle bir program yaptıklarını ifade ederek, etkinliğe katılan ailelere teşekkür etti. Annelerin çocukların sporla gelişimini desteklemek için verdikleri desteğin çok değerli olduğunu anlatan Kamacı, bu tür etkinliklerde anneleri ile aynı sahayı paylaşan çocukların çok mutlu olduklarını söyledi.