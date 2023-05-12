Anneler Günü için hediyelik eşya satışları umulduğu kadar değil

Anneler Günü'ne 2 gün kala Eskişehir'de hediyelik eşya satıcı esnafı, geçmiş yıllara göre hediye alma kültüründe kan kaybı yaşandığını söyledi.

Her yıl mayıs ayının 2'inci pazar gününde kutlanan Anneler Günü için Eskişehir'de hediyelik eşya satıcıları ürünlerini raflara yerleştirmeye başladı. Kolye, bilezik ve küpe gibi hediyelik eşyalar raflardaki yerini aldı, ancak esnaf geçmiş yıllara nazaran Anneler Günü'nde vatandaşların hediye alma düşüncelerinin ikinci planda kaldığını söyledi.

Hediyelik eşya satıcısı Melih Dedemen, fiyatların makul seviyelerde olmasına rağmen satışların düşük seviye olduğunu belirtti. Dedemen, yetişkin insanlara nazaran çocukların annelerine hediye almak için ısrar ettiklerini ifade ederek, “Satışlarımız eski günler gibi değil. Son bir haftada iki kere Anneler Günü için hediye sattım. Vatandaşlar sanırım özel günlerde hediye alma düşüncesini geriye atıyor. Biz de eski satışlarımızı yapamıyoruz. Fiyatları makul seviyelerde tutuyoruz. Buna rağmen çocuklar anne ve babalarıyla gezerken ısrar edip hediye aldırıyorlar. Bu şekilde satış yapıyoruz. Çocukların ısrarı olmasa bu günlerde satışlarımız da olmayacak. Fiyatlar makul olduğu halde satışlarımız düşüşte” diye konuştu.

Dedemen, diğer özel günlerde olduğu gibi Anneler Günü'nde de hediyelik eşya satışlarının son yıllarda kan kaybettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Daha çok kolye, bileklik, küpe tarzı mütevazı hediyelere talep oluyor. Bazen kupa tarzı eşyalar da satılıyor. Hafta sonunda satışlarımızın artmasını temenni ediyoruz. Geçmiş yıllardan beri böyle özel zamanların hediye satışları kan kaybetti. Sadece Anneler Günü'nde değil Babalar Günü, 14 Şubat Sevgililer Günü ve Yılbaşında bile düşüşler oluyor. Kolyelerin ortalama satış fiyatı 20 lira ila 60 lira arasında değişiyor. Kupaların fiyatı 40 ila 55 lira arasında satılıyor.”