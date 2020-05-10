Anneler Günü'nde şehit oğlunun kabrine gitmek istedi

Eskişehir'de Vefa Destek Grupları tarafından Anneler Günü'nde unutulmayan şehit annesi İsmehan Yıldızak, Korona sürecinden dolayı 2 aydır Eskişehir Hava Şehitliğinde bulunan oğlunun kabrine gidemediklerini belirterek hasretini dile getirdi.

1992 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde şehit düşen Münür Yıldızak'ın 74 yaşındaki annesi İsmehan Yıldızak, Anneler Günü'nde unutulmadı. Eskişehir'de Odunpazarı Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından kapısı çalınan şehit annesine çiçek takdim edildi. Ziyarette duygu dolu anlar yaşanırken, 28 yıl önce Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde şehit olan Münür Yıldızak'ın annesi İsmehan Yıldızak, Korona virüs dolayısıyla 2 aydır oğlunun Eskişehir Hava Şehitliğinde bulunan kabrine gidemediğini söyledi. Oğlunu anlatırken gözleri dolan anne Yıldızak, "Benim yavrumun 15 günü kalmıştı. Sabah şehit haberini alınca çok yandım. Allah kimsenin başına vermesin. Benim yavrum şehirde yetişti, ne bilsin dağlarda gezmesini, tüfek tutmasını. Hem şeker hem kalp hastası oldum. Korona sıkıntısı yüzünden 2 aydır şehit oğlumun kabrine gidemiyorum" diye konuştu.

Şehit ve yaşlı annelere özel ziyaret

Diğer yandan Odunpazarı Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından Anneler Günü'nde 28 şehit annesi ve 100 yaşın üzerinde 24 anne ziyaret edildi. Ziyaretlerde annelere çiçek ve hediye taktim edildi. 100 yaşındaki asırlık çınarlardan Ümmügülsüm Uzun, Anneler Günü'nde unutulmadığı için mutlu olduğunu belirtti. Ziyaret sonunda ekipler tarafından Uzun'a İçişleri Bakanlığınca Sakarya'da oluşturulan ‘Cennet Anaların Ayakları Altındadır Ormanı'na isimi adına dikilen fidanın belgesi taktim edildi.