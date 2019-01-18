Anneler, 'Türkmen Kınası' oyununu sahneledi

Tepebaşı Belediyesi Anneler Tiyatro Topluluğu, eski düğün geleneklerini sahneye yansıttığı 'Türkmen Kınası' oyunu ile izleyicilerden beğeni topladı.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde düzenlenen oyun yoğun katılımla gerçekleşti. Genel sanat yönetmenliğini Hafize Erdoğan'ın yaptığı 'Türkmen Kınası'nın ses ve ışık tasarımını ise Zeynep Kayamaz üstlendi. Oyunda Tepebaşı Belediyesi Anneler Tiyatro Topluluğu oyuncuları, Türk toplum hayatında yer alan eski düğünleri sahneye yansıttı. Oyuncuların düğün ve kına geleneğini canlandırdığı müzikli oyunda coşku ve hüzün de bir aradaydı.

Salonu dolduran izleyicilerden tam not alan 'Türkmen Kınası', uzun süre ayakta alkışlandı.