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Anneler ve kızlarından 8 Mart buluşması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2 Eylül Gençlik Merkezi’nde bir araya gelen anneler ve kızları, birbirlerine sarılarak günlerini kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2 Eylül Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen anneler ve kızları, birbirlerine sarılarak günlerini kutladı. Etkinlikte gençlerin sergilediği dans gösterisi, ailelerden tam not aldı.


Tepebaşı Belediyesi 2 Eylül Gençlik Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.


Merkezde düzenlenen etkinlikte kızlar ve anneleri, birbirlerine sarılarak sevgilerini ifade etti. Gençlerin oluşturduğu dans grubunun gösteri yaptığı buluşmada anneler ve kızları, birbirlerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de tebrik etti. Babaların ve ninelerin de katıldığı buluşmada, dünya genelinde gençler arasında sevilen ve yaygınlaşan K-POP dans gösterisi, ailelerden tam not aldı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün, kadınların yanı sıra aile içi dayanışmayı da güçlendirdiğini ifade eden katılımcılar, Tepebaşı Belediyesi'ne de teşekkürlerini iletti.

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